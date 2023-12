Feuer in Wohnhaus in Melsungen wohl absichtlich gelegt

Melsungen (dpa/lhe) - Der Brand in einem Mehrfamilienhaus im nordhessischen Melsungen mit vier Verletzten ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler vermutlich mit Absicht verursacht worden. Das Feuer sei in der Wohnung und im Kellerraum eines 60-jährigen Bewohners ausgebrochen, der selbst lebensbedrohlich verletzt worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag mit. «Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf einen technischen Defekt, liegen derzeit nicht vor.»