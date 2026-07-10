Mann durch Fußtritte schwer verletzt - Vier Verdächtige

Memmingerberg (dpa) - Gut eineinhalb Wochen nach einem gewalttätigen Angriff auf einen jungen Mann in Schwaben hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt. Am Donnerstag durchsuchten Ermittler die Wohnungen der 16 bis 23 Jahre alten Männer. Nach Polizeiangaben wurden Datenträger und weitere Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Ein 23-Jähriger kam wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.