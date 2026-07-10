Mann durch Fußtritte schwer verletzt - Vier Verdächtige
Ein Streit in Schwaben eskaliert: Ein 19-Jähriger wird durch Schläge und Fußtritte schwer verletzt. Ermittler sichern Beweise in den Wohnungen der Verdächtigen.
Memmingerberg (dpa) - Gut eineinhalb Wochen nach einem gewalttätigen Angriff auf einen jungen Mann in Schwaben hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt. Am Donnerstag durchsuchten Ermittler die Wohnungen der 16 bis 23 Jahre alten Männer. Nach Polizeiangaben wurden Datenträger und weitere Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Ein 23-Jähriger kam wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich das Opfer am 30. Juni nachts nahe dem Schulzentrum in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) mit einem 21-Jährigen getroffen, um einen Streit zu klären. Beide brachten weitere Freunde mit. Die Situation zwischen den Männern eskalierte. Dabei wurde der 19-Jährige durch Schläge und Fußtritte insbesondere am Kopf verletzt.