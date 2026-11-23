Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Einem 18-Jährigen ist in Frankfurt bei einem Streit mit einer Pfefferpistole ins Gesicht geschossen worden. Der junge Mann sei verletzt in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte er sich am Sonntagabend mit einem Gleichaltrigen zu einer Aussprache auf einem Fußballfeld getroffen. Dieser soll ihm aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen haben. Zuvor soll ein weiterer, bislang unbekannter Mann hinzugekommen sein und mit einer Pfefferpistole in Richtung des Kopfes des Opfers geschossen sowie versucht haben, ihn mit dem Pistolengriff zu schlagen. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter.