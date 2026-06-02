Streit ums Abschleppen

Rabiater Parksünder schießt mit Pfefferpistole

Ein Streit ums Abschleppen eskaliert: Ein junger Mann greift zu drastischen Mitteln und verletzt einen Parkraumkontrolleur. Die Polizei greift ein.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Offenbach/M. (dpa/lhe) - Sein Wagen sollte abgeschleppt werden, deshalb hat ein Mann in Offenbach zu einem rabiaten Mittel gegriffen. Er habe einem Mitarbeiter einer Firma für Parkraumüberwachung mit einer Pfefferpistole ins Gesicht geschossen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit. Der 20-Jährige sei dabei verletzt worden und habe behandelt werden müssen.

Zuvor soll der ebenfalls 20 Jahre alte mutmaßliche Täter ihn und den Mitarbeiter der Abschleppfirma beleidigt und bedroht haben. Die hinzugerufene Polizei nahm ihn mit auf die Wache, er musste dort eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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