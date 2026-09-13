Mann fährt an Ampel zwei Autos auf - zwei Schwerverletzte
Zwei Autos stehen an einer Ampel - ein heranfahrender Autofahrer bremst seinen Wagen nicht rechtzeitig. Drei Menschen werden verletzt.
Crailsheim (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Autofahrer war am Samstagnachmittag mit seinem Wagen zwei wartenden Autos an einer Ampel aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 48-jährige Unfallverursacher und seine 42-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der Fahrer eines wartenden Autos wurde leicht verletzt.