Verkehrsunfall

Bus bremst abrupt - sieben Fahrgäste verletzt

Ein Autofahrer bremst trotz grüner Ampel plötzlich ab. Der Fahrer eines Linienbusses reagiert - für mehrere Fahrgäste hat das Folgen.

Bei einem starken Bremsmanöver eines Linienbusses sind sieben Fahrgäste verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Bei einem starken Bremsmanöver eines Linienbusses sind sieben Fahrgäste verletzt worden. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - Weil ein Linienbus stark bremsen musste, sind in Tübingen sieben Fahrgäste leicht verletzt worden. Fünf von ihnen kamen nach Polizeiangaben zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer hatte am Donnerstag trotz grüner Ampel abrupt gebremst. Der nachfolgende Busfahrer bremste daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Mehrere Fahrgäste stürzten. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer.

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