Mann fährt gegen Baum und stirbt

Heppenheim (dpa) - Ein 63 Jahre alter Mann ist am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 3 in Südhessen mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Bensheimer war mit seinem Auto zwischen Heppenheim und Bensheim aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gefahren, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Das Fahrzeug geriet in Brand. Ersthelfer zogen den Fahrer zwar noch aus seinem Auto, dieser erlag aber trotzdem noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Bundesstraße war wegen der Bergungsarbeiten rund zwei Stunden ganz gesperrt.