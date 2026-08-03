Mann fährt gegen Stromverteilerkasten - ohne Führerschein
Ein junger Mann baut in Memmingen einen Unfall und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der Polizei erklärt er sein Verhalten.
Memmingen (dpa) - Ein 22-jähriger Mann ohne Führerschein ist in Memmingen mit einem unversicherten Auto frontal gegen einen Stromverteilerkasten gefahren. Er wollte nach eigenen Angaben einer jungen Frau imponieren, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann trug eine Armschiene und soll deshalb vom Lenkrad abgerutscht sein. An dem Auto entstand ein Totalschaden, der Schaden am Stromkasten wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.