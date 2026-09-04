Mädchen verletzt

Mann fährt Kind an und begeht Unfallflucht

Eine Zweijährige wird von einem Auto gestreift und stürzt, der Fahrer fährt weiter. Zeugenaussagen führen zum Halter des Wagens.

Polizisten entdeckten das Unfallauto an einer Straße. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Polizisten entdeckten das Unfallauto an einer Straße. (Symbolbild)

Maintal-Dörnigheim (dpa/lhe) - Ein 23-Jähriger soll mit seinem Auto ein zweijähriges Mädchen angefahren und danach Unfallflucht begangen haben. Der Mann war nach Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit in Dörnigheim (Main-Kinzig-Kreis) unterwegs und touchierte dabei das Kind, das sich mit einer erwachsenen Begleitperson am Straßenrand aufhielt, an der linken Schulter, wie die Polizei mitteilte.

Die Zweijährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der 23-Jährige setzte seine Fahrt nach dem Unfall am Donnerstagabend fort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Polizisten entdeckten das Auto wenig später geparkt in einer Straße. Die Beamten trafen den Mann an der Halteranschrift an, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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