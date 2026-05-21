100 Meter lange Ölspur

Mann fährt mit 3,4 Promille über Verkehrsinsel

Ein Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Was die Polizei vor Ort vorfindet.

Die Polizisten rochen bei dem Unfallverursacher Alkohol im Atem. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizisten rochen bei dem Unfallverursacher Alkohol im Atem. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist an einem Ortseingang in einem Teilort von Friedrichshafen (Bodenseekreis) betrunken über eine Verkehrsinsel gefahren. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,4 Promille, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des 29-Jährigen sei erheblich beschädigt worden. Es lief Öl aus. Die Feuerwehr streute eine rund 100 Meter lange Ölspur ab.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten den Angaben zufolge Alkoholgeruch fest, weshalb sie den Mann pusten ließen. Er musste zudem eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten. Der Schaden des Unfalls am Mittwoch wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt.

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