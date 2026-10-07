Kriminalität

Mann filmt Frau durchs Schlafzimmerfenster

Jemand hält in Überlingen am Bodensee ein Handy unter den Rollladen und filmt ins Schlafzimmer. Wie die Bewohnerin reagiert hat.

In Überlingen sucht die Polizei einen Mann, der in eine Wohnung gefilmt haben soll. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In Überlingen sucht die Polizei einen Mann, der in eine Wohnung gefilmt haben soll. (Symbolbild)

Überlingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Überlingen (Bodenseekreis) durch ein Fenster in eine Wohnung gefilmt. Die Bewohnerin habe am Dienstagabend ein Smartphone an ihrem Schlafzimmerfenster bemerkt. Das Gerät wurde demnach unter dem Rollladen hindurch in den Raum gehalten, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, sei der Mann geflüchtet. Der Täter habe behaarte Unterarme und nutze ein dunkelblaues Handy. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

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