Mannheim: Unbekannter filmt 18-Jährige in ihrem eigenen Zimmer

Mannheim. Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen in Mannheim mit einem Handy in das Zimmer einer 18-Jährigen gefilmt. Wie die Polizei berichtet, bemerkte die junge Frau vor ihrem Fenster ein Mobiltelefon, das aus einem oberen Stockwerk an einer Schnur heruntergelassen war. Die Kamera des Handys war in den Raum gerichtet. Als die 18-Jährige den Raum verließ, um ihrer Mutter von dem Vorfall zu berichten, wurde das Telefon schnell wieder nach oben gezogen. Kurze Zeit später, als Mutter und Tochter den Raum wieder betraten, ergab sich dasselbe Bild: Das Telefon befand sich erneut auf Höhe des Fensters und wurde dann wieder nach oben gezogen. Daraufhin suchten die beiden die dafür infrage kommenden Nachbarn auf. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Täter selbst zu finden, weshalb sie sich an das Polizeirevier Mannheim-Käfertal wandten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zum Nachteil der 18-Jährigen. (heh)