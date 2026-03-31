Mann flieht bei Haftrichter-Vorführung
Ein Mann entwischt beim Gespräch mit seinem Anwalt aus dem Gerichtssaal – jetzt fahndet die Polizei.
Bensheim (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei seiner Vorführung vor einem Haftrichter im Amtsgericht Bensheim geflohen. Die Streife der Bundespolizei habe am Vormittag pflichtgemäß den Gerichtssaal verlassen, als der Mann ein vertrauliches Gespräch mit seinem Rechtsanwalt habe führen wollen, teilte die Bundespolizei mit. Dies habe der Mann zur Flucht genutzt, nach ihm werde nun gefahndet. Die Bürger sollten in Bensheim und Umgebung keine Anhalter mitnehmen. Details teilte die Behörde nicht mit.