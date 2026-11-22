Mannheim (dpa/lsw) - Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist in Mannheim vor einer Polizeistreife geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht. Rund 30 Wohnungen waren danach ohne Strom, weil der Mann mit seinem Wagen gegen einen Stromverteilerkasten krachte, wie die Polizei mitteilte.

Der 24-Jährige habe Anhaltesignale der Streife ignoriert und Gas gegeben. Nach dem Zusammenstoß mit dem Verteilerkasten flüchtete er weiter, die Beamten verloren den Mann aus den Augen.

Wenige Minuten später fanden sie dann das Auto verlassen und in einer Mülltonne in der Nähe ein Paket mit rund 500 Gramm Haschisch. Der Wagen wurde laut Polizei abgeschleppt und sichergestellt.

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Nach dem Vorfall am Samstagnachmittag habe sich der 24-Jährige in der Nacht selbst bei der Polizei gemeldet und sich als Fahrer gestellt. Ein Drogenschnelltest schlug den Angaben nach auf THC an. Der Mann hatte laut Polizei außerdem keinen gültigen Führerschein.