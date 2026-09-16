Angriff gegen Polizeibeamte

Mann flüchtet bei Fahrscheinkontrolle und setzt Reizgas ein

Ohne Ticket unterwegs – dann eskaliert die Kontrolle. Ein 24-Jähriger soll bei einer Fahrscheinkontrolle in Stuttgart die Flucht ergriffen haben. Was danach passierte, beschäftigt nun die Justiz.

Eine Fahrscheinkontrolle ist in Stuttgarter etwas aus dem Ruder gelaufen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Fahrscheinkontrolle ist in Stuttgarter etwas aus dem Ruder gelaufen. (Symbolfoto)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 24 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er bei einer Fahrscheinkontrolle an einer Stuttgarter Stadtbahn Sicherheitspersonal angegriffen haben soll. 

Der Mann wurde am Freitag laut Polizei an einer Haltestelle von zwei 48 und 24 Jahre alten Prüfern kontrolliert. Da er keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte, sollten seine Personalien festgestellt werden, wie es weiter hieß. Doch der Tatverdächtige habe die Flucht ergriffen. Als er von den Sicherheitsmitarbeitern und Beamten festgehalten worden sei, habe er Reizstoff in deren Richtung gesprüht und sich losgerissen. Schließlich sei es gelungen, den Mann zu fassen. Der 48-Jährige ist laut Polizei bei der Verfolgung leicht verletzt worden. Der 24 Jahre alte Mann und die beiden Polizeibeamten erlitten Atemwegsreizungen durch das Reizgas. 

Der Vorfall sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der betreffende Stadtbahntunnel musste während des Einsatzes gesperrt werden. Entlang des Fluchtwegs fanden Beamte demnach noch ein Päckchen mit rund 100 Gramm Haschisch. Der 24 Jahre alte Mann sei am Samstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

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