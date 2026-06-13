Feuerwehrmann leicht verletzt

Mann geht in brennendes Haus zurück – Feuerwehr rettet ihn

Der Dachstuhl eines Hauses steht in Flammen. Alle Bewohner können sich rechtzeitig ins Freie retten. Warum die Feuerwehr trotzdem einen Mann aus dem Gebäude retten muss.

Ein Feuerwehrmann wird während des Einsatzes leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Feuerwehrmann wird während des Einsatzes leicht verletzt. (Symbolbild)

Eltville am Rhein (dpa/lhe) - Während eines Löscheinsatzes an seinem brennenden Haus im Rheingau ist ein Bewohner in das Gebäude zurückgekehrt - und musste danach von der Feuerwehr gerettet werden. Der Mann hatte sich eigentlich bereits mit vier anderen Bewohnern nach draußen in Sicherheit gebracht. Warum er sich danach trotzdem entschloss, in das Haus in Eltville am Rhein zurückzugehen, war den Einsatzkräften laut einer Mitteilung der Feuerwehr nicht ersichtlich. Neben dem Mann, der unverletzt blieb, brachten die Helfer auch eine Katze sicher aus dem Haus.

Laut Feuerwehr hatten die Flammen unter anderem das Dach des Fachwerkhauses erfasst und die Treppe des Hauses durchbrennen lassen, sodass Feuerwehrleute nicht im Gebäude löschen konnten. Mit der Hilfe von zwei Drehleitern gelang es ihnen schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht und musste von Sanitätern an der Einsatzstelle behandelt werden. 

Das Haus ist nun einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Stadt in einer provisorischen Notunterkunft untergebracht. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.

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