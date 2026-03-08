Historisches Haus bei Brand in Pleidelsheim stark beschädigt

Pleidelsheim (dpa/lsw) - Ein historisches Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert ist bei einem Brand in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) stark beschädigt worden. Das Fachwerkhaus sei eines der ältesten Gebäude und ein zentrales Merkmal im Zentrum des Ortes, sagte die Bürgermeisterin, Sabrina Lee, der Deutschen Presse-Agentur. Es liege an einer Durchgangsstraße, an dem auch viele Autofahrer vorbeikommen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Einen solchen Brand hatten wir in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr in Pleidelsheim», sagte Lee weiter. Sie hofft, dass noch Teile des Gebäudes zu retten sind. Das Dach sei bereits komplett weg, noch würden die beiden unteren Stockwerke stehen. Wie viel davon am Schluss noch übrig bleiben wird, wisse sie nicht. Bislang sei das Feuer nicht gelöscht.