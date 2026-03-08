Feuerwehr im Einsatz

Historisches Haus bei Brand in Pleidelsheim stark beschädigt

Mitten im Ortskern bricht im Dachgeschoss eines Wohnhauses ein Feuer aus. Die Flammen greifen auf ein jahrhundertealtes Gebäude über. Die Bürgermeisterin bangt um ein zentrales Merkmal des Ortes.

Der Dachstuhl des historischen Fachwerkhauses ist komplett abgebrannt. Foto: Andreas Rometsch/dpa
Pleidelsheim (dpa/lsw) - Ein historisches Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert ist bei einem Brand in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) stark beschädigt worden. Das Fachwerkhaus sei eines der ältesten Gebäude und ein zentrales Merkmal im Zentrum des Ortes, sagte die Bürgermeisterin, Sabrina Lee, der Deutschen Presse-Agentur. Es liege an einer Durchgangsstraße, an dem auch viele Autofahrer vorbeikommen. 

«Einen solchen Brand hatten wir in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr in Pleidelsheim», sagte Lee weiter. Sie hofft, dass noch Teile des Gebäudes zu retten sind. Das Dach sei bereits komplett weg, noch würden die beiden unteren Stockwerke stehen. Wie viel davon am Schluss noch übrig bleiben wird, wisse sie nicht. Bislang sei das Feuer nicht gelöscht. 

Am frühen Morgen war in einem Nachbarhaus ein Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen von dort auf das historische Gebäude über. Auch am Nachmittag sind die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt.

