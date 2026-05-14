Mann greift Bekannten mit Messer an und verletzt ihn schwer

Balingen (dpa/lsw) - Ein 41-Jähriger soll seinen Bekannten geschlagen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Polizeiangaben zufolge kam es zwischen den beiden Männern vor einer Bar in Balingen (Zollernalbkreis) zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 41-Jährige habe dem 40-Jährigen grundlos ins Gesicht geschlagen und ihn bedroht. Als der Jüngere versucht habe, sich zu wehren, soll der Angreifer ihn mit einem Messer schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.