Auseinandersetzung in Balingen

Mann greift Bekannten mit Messer an und verletzt ihn schwer

Ein 40-Jähriger wird nach einem Messerangriff vor einer Bar ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Tatverdächtigen laufen Ermittlungen.

Der Geschädigte kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Geschädigte kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Balingen (dpa/lsw) - Ein 41-Jähriger soll seinen Bekannten geschlagen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Polizeiangaben zufolge kam es zwischen den beiden Männern vor einer Bar in Balingen (Zollernalbkreis) zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 41-Jährige habe dem 40-Jährigen grundlos ins Gesicht geschlagen und ihn bedroht. Als der Jüngere versucht habe, sich zu wehren, soll der Angreifer ihn mit einem Messer schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. 

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Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Der Tatverdächtige sei noch in der Nacht von der Polizei ermittelt worden. Da er alkoholisiert war, habe er Blut abgeben müssen. Gegen ihn werde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

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