Mann greift Frau auf Straße an - Passantin schreitet ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat in Frankfurt mehrfach auf eine Frau eingeschlagen. Eine couragierte Passantin sei am Samstagmorgen auf die Situation aufmerksam geworden und der Frau zu Hilfe geeilt, teilte die Polizei mit. Der Mann sei noch vor Ort festgenommen worden.

Die Frau und der Mann seien zuvor gemeinsam in einem Auto gefahren, dass der betrunkene Mann gesteuert habe, hieß es. Als die 37-Jährige ausgestiegen sei, sei auch der 43 Jahre alte Mann ausgestiegen und habe auf sie eingeschlagen und ihr Handy genommen. Zu einem möglichen Motiv des Streits äußerte sich die Polizei nicht.

Ein Atemalkoholtest habe bei dem 43-Jährigen einen Wert knapp unter zwei Promille ergeben, schrieb die Polizei. Der Mann habe zudem keinen gültigen Führerschein gehabt.