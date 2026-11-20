Mann greift zwei Polizisten in Karlsruhe an
Mehrere Stunden soll der Mann vor dem Polizeirevier gestanden und mehrfach geklingelt haben. Schließlich ging er zu Beleidigungen und zum Angriff über.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 40-Jähriger soll zwei Polizeibeamte in Karlsruhe angegriffen und so schwer verletzt haben, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Auch der Mann selbst sei verletzt worden, als er Widerstand gegen die Beamten geleistet habe, teilte die Polizei mit. Der Angreifer wurde ins Krankenhaus gebracht.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt er sich am Nachmittag zunächst für etwa drei Stunden vor dem Polizeirevier am Marktplatz auf, klingelte mehrfach und machte lautstark wirre und unverständliche Angaben. Da wiederholt kein konkretes Anliegen erkennbar gewesen sei, hätte die Beamten den Mann gebeten, zu gehen und nicht mehr zu klingeln. Daraufhin soll der 40-Jährige die Beamten über die Sprechanlage mehrfach beleidigt haben.
Mit Schlägen angegriffen
Als zwei Beamte daraufhin vor das Revier kamen, soll der Mann die beiden offenbar unvermittelt und schreiend mit Schlägen gegen den Kopf und Unterleib angegriffen haben. Nur durch erheblichen Kraftaufwand hätten die Beamten den Mann schließlich in Gewahrsam nehmen können. Gegen den Mann läuft nun eine Anzeige wegen tätlichen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.