Mann greift Beamte mit Tierabwehrspray an - Fünf Verletzte

Graben-Neudorf (dpa/lsw) - Ein Mann hat Polizisten mit einem Tierabwehrspray angegriffen und verletzt. Zuvor alarmierte der 61-Jährige selbst die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen soll er sich laut schreiend auf dem Balkon befunden haben. Die Einsatzkräfte betraten daraufhin die Wohnung in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe). Als er am Mittwochmorgen die Tür öffnete, setzte er das Tierabwehrspray ein.