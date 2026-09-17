Mann greift Beamte mit Tierabwehrspray an - Fünf Verletzte
Laut schreiend auf dem Balkon, dann plötzlich Angriff mit Tierabwehrspray. Ein Einsatz in der Wohnung eines 61-Jährigen endet mit mehreren Verletzten.
Graben-Neudorf (dpa/lsw) - Ein Mann hat Polizisten mit einem Tierabwehrspray angegriffen und verletzt. Zuvor alarmierte der 61-Jährige selbst die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen soll er sich laut schreiend auf dem Balkon befunden haben. Die Einsatzkräfte betraten daraufhin die Wohnung in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe). Als er am Mittwochmorgen die Tür öffnete, setzte er das Tierabwehrspray ein.
Auch im weiteren Verlauf leistete der 61-Jährige Widerstand. Insgesamt fünf Beamte wurden dabei verletzt. Einer davon kam in ein Krankenhaus. Der Beschuldigte wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.