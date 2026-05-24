Betriebsunfall

Mann hilft Reisebus beim Einparken und wird schwer verletzt

Ein kurzer Moment, ein dramatischer Unfall: Warum das Einweisen eines Reisebusses für einen 43-Jährigen auf der Schwäbischen Alb fast tödlich endete.

Der Busfahrer übersieht beim Einparken seinen Lotsen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Busfahrer übersieht beim Einparken seinen Lotsen. (Symbolbild)

Hohenstein (dpa/lsw) - Ein Busfahrer hat beim Einparken mit seinem Reisebus auf einem Firmengelände in Hohenstein (Landkreis Reutlingen) einen Mann eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll der 43-Jährige den Busfahrer am Samstag beim Rangieren des Reisebusses mit Handzeichen zwischen zwei weiteren parkenden Reisebussen eingewiesen haben. Dabei geriet er jedoch zwischen den fahrenden Bus und eines der parkenden Fahrzeuge. An den Bussen entstand ein Schaden von rund 4.500 Euro. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Mütze gegriffen - Fahrer nach Flixbus-Unfall verurteilt
Prozess zu tödlichem Busunfall

Nach Mütze gegriffen - Fahrer nach Flixbus-Unfall verurteilt

Ein Flixbus kommt bei voller Fahrt von der A9 bei Leipzig ab. Vier Frauen starben, zahlreiche weitere Fahrgäste werden verletzt. Jetzt fiel das Urteil gegen den Fahrer.

13.03.2026

Tram und Reisebus stoßen in Mitte zusammen - Fahrer verletzt
Schwerer Unfall

Tram und Reisebus stoßen in Mitte zusammen - Fahrer verletzt

Ein Reisebus will nahe dem Berliner Alexanderplatz abbiegen, dabei kommt er einer Straßenbahn in die Quere. Auch eine Schulklasse war in der Bahn – Sanitäter kümmern sich um die Schüler.

30.09.2025

Spiegel-Splitter treffen Reisebus mit Kindern
Unfall

Spiegel-Splitter treffen Reisebus mit Kindern

Erst stoßen zwei Laster zusammen. Dann fliegen Trümmer in die Frontscheibe eines Busses. Darin sitzen 25 Kinder auf Ferienfreizeit.

24.07.2025

Unfall mit Reisebus im Spreewald - ein Schwerverletzter
Unfälle

Unfall mit Reisebus im Spreewald - ein Schwerverletzter

Eine Autofahrerin will auf der Landstraße überholen und streift dabei seitlich einen Reisebus. Für die meisten Passagiere ging der Unfall ersten Erkenntnissen zufolge glimpflich aus.

19.11.2024

Landkreis Reutlingen

72-Jähriger stirbt bei Unfall auf der Schwäbischen Alb

15.06.2023