Mann in Gießen mit Messer lebensbedrohlich verletzt

Gießen (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Gießen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, griffen zwei bislang unbekannte Männer den 41-Jährigen am Samstagvormittag an. Ein Notarzt versorgte den Verletzten, die beiden Täter flüchteten. Laut Polizei befand sich der 41-Jährige am Montag noch in stationärer Behandlung. Über seinen aktuellen Zustand lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Auch zu den möglichen Hintergründen der Tat machten die Ermittler keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.