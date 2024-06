Mann in Keller mit Messerstichen getötet: Festnahme

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Keller in der Frankfurter Innenstadt ist ein 45 Jahre alter Mann mit Messerstichen tödlich verletzt worden. Als Tatverdächtige sei eine 26-Jährige festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Sie wurde in Untersuchungshaft gebracht, ermittelt werde wegen des Verdachts des Totschlags. Nach den bisherigen Ermittlungen war es zwischen den beiden am Freitagmorgen aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll die 26-Jährige den Mann mit dem Messer verletzt haben. Sie alarmierte den Notruf, für das Opfer kam die Hilfe zu spät. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.