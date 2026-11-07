Kriminalität

Mann in Schnellimbiss attackiert und mit Messer verletzt

Drei Männer verfolgen einen 30-Jährigen in Stuttgart bis in einen Schnellimbiss. Dort schlagen sie ihn und greifen ihn mit einem Messer an. Nun suchen die Ermittler nach einem Grund für den Angriff.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 30-Jähriger ist in einem Stuttgarter Schnellimbiss von drei Männern angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft erlitt er mehrere Schnitt- und Stichverletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Demnach verfolgte das Trio den 30-Jährigen am Freitagabend bis in den Imbiss. Dort sollen die drei unvermittelt auf den anderen Mann eingeschlagen und ihn mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend seien die Angreifer geflüchtet. 

Die Beteiligten kannten den Mann bereits vor der Tat, wie es hieß. Ob ein Zusammenhang zur seit Jahren herrschenden Gruppenkriminalität im Raum Stuttgart besteht, sei derzeit unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen.

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