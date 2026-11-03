Aus der Wohnung ausgesperrt

Mann klettert ins falsche Fenster - und wird festgenommen

Was wie ein Einbruch aussah, war in Wahrheit ein Mann, der seinem ausgesperrten Freund helfen wollte - nur am falschen Fenster. Warum die Polizei ihn trotzdem festnimmt.

In Lahr kletterte ein Mann versehentlich ins Fenster einer fremden Frau. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In Lahr kletterte ein Mann versehentlich ins Fenster einer fremden Frau. (Symbolbild)

Lahr (dpa/lsw) - Ein Mann wollte seinem ausgesperrten Freund helfen und kletterte in Lahr an einem Regenrohr zum Fenster hoch - nur leider zum falschen. Statt in der Wohnung des Freundes landete sein Fuß am Montagabend im Fenster einer fremden Frau, die daraufhin die Polizei rief, wie diese mitteilte. Am Ende wurde der 20-Jährige festgenommen - allerdings aus einem anderen Grund. 

Bei der Überprüfung des 20-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen und kam in eine Justizvollzugsanstalt.

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