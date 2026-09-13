Panneneinsatz

SEK stürmt falsche Wohnung in Heidenheim

Die 21-jährige Bewohnerin erfährt erst nach ihrer Rückkehr nach Hause vom Irrtum der Einsatzkräfte – und kommt mit ihrem Schlüssel nicht mehr in ihre Wohnung hinein.

Die Polizei stürmte eine Wohnung nach einem Hinweis - es war allerdings die Falsche. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei stürmte eine Wohnung nach einem Hinweis - es war allerdings die Falsche. (Symbolbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Bei einem SEK-Einsatz in Heidenheim hat die Polizei versehentlich die Wohnung einer 21-Jährigen gestürmt. Sie sei zu dem Zeitpunkt im Urlaub gewesen und habe erst danach von dem Irrtum erfahren, sagte die Bewohnerin der «Heidenheimer Zeitung» und dem SWR. 

Der Einsatz hatte sich am 25. August in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Ein Zeuge hatte dort laut Polizei einen Mann mit einer vermeintlichen Maschinenpistole gesehen. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen und dem Spezialeinsatzkommando (SEK) an und brachen die falsche Tür in dem Haus ein. 

Kamera zeichnet Panneneinsatz auf

Anhand von Aufnahmen ihrer Überwachungskamera habe sie sich den Einsatz anschauen können, sagte die 21-Jährige. Die Beamten hätten ihre Tür aufgebrochen. Nachdem sie den Irrtum bemerkt hätten, sei das Schloss ausgetauscht worden. Sie seien zwei Stunden in der Wohnung gewesen. «Ich fiel aus allen Wolken und war erstmal wirklich sauer.» 

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Als sie vor ihrer Tür stand, habe sie zunächst an einen Einbruch gedacht. Die Polizei habe eine Visitenkarte mit dem Hinweis hinterlassen, dass sie ihren Schlüssel beim Revier holen könne. 

Warum die Einsatzkräfte an der falschen Wohnungstür landeten, wollte das Polizeipräsidium Ulm aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erklären. «Es sollte normalerweise nicht passieren, es kann aber leider passieren», sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Beamten seien so lange da gewesen, bis das Schloss ausgetauscht wurde. Für den entstandenen Schaden will die Polizei aufkommen.

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