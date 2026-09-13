SEK stürmt falsche Wohnung in Heidenheim

Heidenheim (dpa/lsw) - Bei einem SEK-Einsatz in Heidenheim hat die Polizei versehentlich die Wohnung einer 21-Jährigen gestürmt. Sie sei zu dem Zeitpunkt im Urlaub gewesen und habe erst danach von dem Irrtum erfahren, sagte die Bewohnerin der «Heidenheimer Zeitung» und dem SWR.

Der Einsatz hatte sich am 25. August in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Ein Zeuge hatte dort laut Polizei einen Mann mit einer vermeintlichen Maschinenpistole gesehen. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen und dem Spezialeinsatzkommando (SEK) an und brachen die falsche Tür in dem Haus ein.

Kamera zeichnet Panneneinsatz auf

Anhand von Aufnahmen ihrer Überwachungskamera habe sie sich den Einsatz anschauen können, sagte die 21-Jährige. Die Beamten hätten ihre Tür aufgebrochen. Nachdem sie den Irrtum bemerkt hätten, sei das Schloss ausgetauscht worden. Sie seien zwei Stunden in der Wohnung gewesen. «Ich fiel aus allen Wolken und war erstmal wirklich sauer.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Als sie vor ihrer Tür stand, habe sie zunächst an einen Einbruch gedacht. Die Polizei habe eine Visitenkarte mit dem Hinweis hinterlassen, dass sie ihren Schlüssel beim Revier holen könne.