Bedrohungslage vermutet

Kleinkind allein mit bewaffnetem Mann? SEK stürmt Wohnung

Eine Mutter alarmiert die Polizei, weil sie ihr dreijähriges Kind in Gefahr befürchtet. Wenig später rücken Spezialkräfte an. Doch die Lage ist weniger dramatisch als zuerst angenommen.

Die Mutter eines dreijährigen Kindes alarmierte die Polizei, weil sie eine Gefahr für ihr Kind befürchtete. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Mutter eines dreijährigen Kindes alarmierte die Polizei, weil sie eine Gefahr für ihr Kind befürchtete. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Weil ein Kleinkind vermeintlich mit einem bewaffneten Mann allein in einer Wohnung gewesen ist, haben Spezialkräfte eine Wohnung in Karlsruhe gestürmt. Die Mutter des dreijährigen Kindes hatte in der Nacht die Polizei alarmiert, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet.

Nach dem Anruf der Mutter stürmten Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) die Wohnung, in der sich das Kind mit der männlichen Bezugsperson befand. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Lage habe sich stattdessen im Nachgang als weniger dramatisch erwiesen als befürchtet. Demnach war das Kind nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Die zunächst gemeldete Schusswaffe stellte sich laut Polizei überdies nicht als scharfe Waffe heraus.

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