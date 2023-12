Mann kommt nach tödlichem Angriff auf Ex-Partnerin in U-Haft

Hadamar (dpa/lhe) - Ein 64-jähriger Mann steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin in Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) getötet zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, kam der Mann in Untersuchungshaft. Der 64-Jährige habe nach der Tat am Montagmorgen selbst die Polizei alarmiert. Nach eigener Aussage stach er mehrfach auf seine Ex-Partnerin ein und verletzte die Frau tödlich. Danach soll er die Wohnung noch nach Bargeld durchsucht haben. Der 64-Jährige sitzt wegen des Verdachts des Mordes aus Habgier in Untersuchungshaft.