Mann lässt nach Autounfall verletzte Hunde zurück
Er stand laut Polizei unter Schock. Die Hunde musste die Polizei in Frankfurt einfangen. Für Mensch und Tier endete der Crash vergleichsweise glimpflich.
Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Zu Fuß und ohne seine beiden leicht verletzten Hunde soll sich ein Mann nach einem Unfall auf der Autobahn 66 bei Frankfurt-Bergen-Enkheim von seinem massiv beschädigten Auto entfernt haben. Der 62-Jährige war am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Unfallursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen mitteilte.
Der 62-Jährige habe infolge des Unfalls unter Schock gestanden und sei deshalb losgelaufen, hieß es. Unmittelbar vor dem Crash soll er der Polizei zufolge zu schnell unterwegs gewesen sein. Im Rahmen der Bergungsarbeiten fanden die Einsatzkräfte den Mann dann, auch weil die Feuerwehr Drohnen zur Suche einsetzte. Er klagte demnach über Schmerzen in den Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Polizei musste Hunde aufwendig einfangen
Unter dem Einfluss von Alkohol habe der Mann augenscheinlich nicht gestanden, betonte die Polizeisprecherin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.
Die beiden Hunde liefen zeitweise im Bereich der Unfallstelle auf der Autobahn und auf Straßenbahngleisen herum und mussten laut Polizei mit einigem Aufwand eingefangen werden. Sowohl die Leitplanke als auch das Auto wurden massiv beschädigt, der Schaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.