Polizei und Autofahrer retten Hund von Autobahn 3

Seligenstadt (dpa/lhe) - Nach einer Verfolgungsjagd haben Polizei und ein helfender Autofahrer einen Hund von der Autobahn 3 gerettet. Das Tier war seiner Besitzerin in Dreieich-Götzenhain entlaufen, wie die Polizei mitteilte, und wurde dann in Hainburg und an mehreren Orten in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) gesichtet.