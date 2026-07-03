Gegen Schild gefahren

Mann lässt Neunjährigen Traktor fahren und stürzt bei Unfall

Ein Mann lässt in Unterfranken einen Jungen ans Steuer eines Traktors und fährt selbst auf dem Kotflügel mit. Die Fahrt endet für ihn im Krankenhaus - und mit Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 67-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 67-Jährigen. (Symbolbild)

Kleinostheim (dpa) - Ein Mann hat in Unterfranken ein Kind ans Steuer eines Traktors gelassen und ist bei einem Unfall verletzt worden. Der 67-Jährige habe sich auf dem Kotflügel des Traktors in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) nah der Grenze zu Hessen befunden, als der neun Jahre alte Junge das Fahrzeug über mehrere Findlinge und gegen ein Verkehrsschild gefahren habe, teilte die Polizei mit. 

Der 67-Jährige sei beim Zusammenstoß mit dem Schild vom Traktor gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der Neunjährige schon aus Altersgründen den Traktor nicht hätte fahren dürfen, ermittelt die Polizei jetzt gegen den Mann wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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