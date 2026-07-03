Mann lässt Neunjährigen Traktor fahren und stürzt bei Unfall

Kleinostheim (dpa) - Ein Mann hat in Unterfranken ein Kind ans Steuer eines Traktors gelassen und ist bei einem Unfall verletzt worden. Der 67-Jährige habe sich auf dem Kotflügel des Traktors in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) nah der Grenze zu Hessen befunden, als der neun Jahre alte Junge das Fahrzeug über mehrere Findlinge und gegen ein Verkehrsschild gefahren habe, teilte die Polizei mit.