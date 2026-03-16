Mann läuft über Autobahn und wird von Wohnmobil erfasst

Lich (dpa/lhe) - Ein Mann ist auf der A45 zwischen dem Gumbacher Kreuz und Münzenberg von einem Wohnmobil erfasst und durch die Luft geschleudert worden. Der 49-Jährige war in der Nacht nach einer Panne an seinem Auto zu Fuß auf der Autobahn unterwegs gewesen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Dabei hatte ihn ein Wohnmobilfahrer im Dunkeln erst im letzten Moment gesehen und ihn trotz eines Ausweichmanövers mit seinem Außenspiegel erfasst.