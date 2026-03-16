Mann läuft über Autobahn und wird von Wohnmobil erfasst
Ein Wohnmobilfahrer fährt nachts über die Autobahn und sieht plötzlich einen Fußgänger. Er kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen.
Lich (dpa/lhe) - Ein Mann ist auf der A45 zwischen dem Gumbacher Kreuz und Münzenberg von einem Wohnmobil erfasst und durch die Luft geschleudert worden. Der 49-Jährige war in der Nacht nach einer Panne an seinem Auto zu Fuß auf der Autobahn unterwegs gewesen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Dabei hatte ihn ein Wohnmobilfahrer im Dunkeln erst im letzten Moment gesehen und ihn trotz eines Ausweichmanövers mit seinem Außenspiegel erfasst.
Wie schwer der 49-Jährige verletzt sei, sei noch nicht klar. Vor Ort war er nach Angaben der Polizei aber ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann nach seiner Panne beschloss, zu Fuß über die Autobahn zu laufen, war noch unklar.