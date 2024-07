Mann lebt über Monate in leerstehendem Gebäudekomplex

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt hat ein Mann unentdeckt monatelang in einer leerstehenden Seniorenwohnanlage gelebt. Der 47-Jährige habe seine handwerklichen Fähigkeiten genutzt, um sich in dem Gebäudekomplex niederzulassen, teilte die Polizei mit. Er habe die Räumlichkeiten in sein «persönliches Schloss» verwandelt.