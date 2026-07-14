Mann mit Beil in Waffenverbotszone unterwegs
Polizisten kontrollieren einen Rucksack am Heilbronner Hauptbahnhof. Denn etwas Auffälliges ragt heraus.
Heilbronn (dpa/lsw) - Ein sogenanntes Tomahawk-Beil haben Polizisten im Rucksack eines Mannes in der Heilbronner Waffenverbotszone entdeckt. Der Griff des Beils habe herausgeragt, als der Mann am Montagabend am Hauptbahnhof unterwegs war, teilte die Polizei mit.
Streifenbeamten hätten den 24-Jährigen kontrolliert und noch einen Zimmermannshammer, ein Klappmesser und ein Teppichmesser gefunden. Außerdem habe der Mann eine Ampulle Testosteron und ein Gefäß mit Kokainrückständen dabeigehabt.
Seit 2024 sind Bereiche des Heilbronner Hauptbahnhofsvorplatzes Waffenverbotszone. Wer eine Waffenverbotszone mit einer Waffe betritt, begeht nach Angaben der Stadt eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden kann.