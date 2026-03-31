Kriminalität

Mann mit Beil überfällt Juwelier

Eine Mitarbeiterin ist in einem Stuttgarter Juwelierladen. Es ist Abend, ein Mann betritt das Geschäft - doch es ist kein Kunde.

Mit einem Beil soll ein Mann ein Stuttgarter Juweliergeschäft überfallen haben. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Mit einem Beil soll ein Mann ein Stuttgarter Juweliergeschäft überfallen haben. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem Beil in der Hand soll ein Mann ein Juweliergeschäft in der Stuttgarter Innenstadt überfallen haben. Polizisten nahmen den 47 Jahre alten Verdächtigen kurz darauf in der Nähe fest und stellten das Beil sicher, wie ein Sprecher sagte. Der Mann sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Er soll am Montagabend den Laden mit dem Beil in der Hand betreten und sich bei einer 19 Jahre alten Mitarbeiterin nach den Waren erkundigt haben. Die Frau flüchtete in ein Büro und setzte einen Notruf ab. Währenddessen soll der Mann Schmuck im Wert von 200 Euro erbeutet und den Laden verlassen haben. Der genaue Ablauf wird noch ermittelt.

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