Polizeieinsatz

Mann mit Gewehr löst Einsatz in Ravensburger Spieleland aus

Ein bewaffneter Mann läuft durch das Ravensburger Spieleland. Die Polizei kommt hinzu und kann die Situation aufklären. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Ein Mann mit einem Gewehr war im Ravensburger Spieleland unterwegs. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Ein Mann mit einem Gewehr war im Ravensburger Spieleland unterwegs. (Symbolbild)

Meckenbeuren (dpa/lsw) - Ein Mann mit einem Gewehr hat einen Polizeieinsatz im Ravensburger Spieleland bei Meckenbeuren (Bodenseekreis) ausgelöst. Der Mann sei Jäger und berechtigterweise auf dem Gelände gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zuerst berichteten mehrere Medien über den Vorfall. 

Den Berichten zufolge alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht. Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich demnach keine Besucher im Spieleland. Eine Straftat lag den Angaben nach nicht vor. Warum der Jäger auf dem Gelände war, teilte die Polizei auch auf Nachfrage nicht mit.

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