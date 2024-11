Mann mit Hammer geschlagen

Eschwege (dpa/lhe) - Ein 40-Jähriger soll einen anderen Mann in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) mit einem Hammer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, stritt sich der 40-Jährige in der Nacht mit einem 27-Jährigen. Im Zuge des Streits schlug er demnach dem jüngeren Mann mit der Faust ins Gesicht und dann mit einem etwa ein Kilo schweren Fäustel gegen beide Beine. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.