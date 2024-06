Mann mit Krücken in Offenbach von Unbekannten beraubt

Offenbach (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben einen auf Krücken gehenden Mann in Offenbach ausgeraubt. Die beiden Männer traten dem 58-Jährigen am Dienstag zunächst die Krücken weg, sodass er zu Boden fiel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin gingen sie ihn körperlich an und stahlen ihm eine Tüte mit Lebensmitteln. Der 58-Jährige kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach den etwa 18 Jahre alten Räubern, die nach der Tat mit Fahrrädern davongefahren sein sollen.