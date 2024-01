Mann mit Machete in Frankfurt verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann soll einen anderen Mann im Frankfurter Bahnhofsviertel mit einer Machete verletzt haben. Der 38-Jährige hatte nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer in einem Kiosk unvermittelt angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Ein 46-Jähriger wurde dabei in der Nacht zum Freitag leicht am Handgelenk verletzt. Zuvor habe ein 20-Jähriger versucht, dem Mann die Machete wegzunehmen. Er verletzte sich leicht am Fuß, als er dagegen trat.