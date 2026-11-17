Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt
Am Sonntagmorgen kommt es in Schwäbisch Gmünd zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein Mann wird notoperiert. Was die Ermittler wissen.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein Mann soll in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt (Ostalbkreis) einen anderen mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Das 49 Jahre alte Opfer wurde notoperiert, der 28 Jahre alte mutmaßliche Täter sollte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Ihren Erkenntnissen nach war das spätere Opfer am Sonntagmorgen an einer Tankstelle mit drei Männern in Streit geraten. Die körperliche Auseinandersetzung soll sich dann Richtung Innenstadt verlagert haben. In der Folge soll der Verdächtige den Mann niedergestochen haben und mit den anderen beiden Männern geflüchtet sein.
Ermittler identifizierten die Beschuldigten und nahmen zwei von ihnen im Raum Schwäbisch Gmünd vorläufig fest, einer der beiden kam wieder auf freien Fuß.
Die Hintergründe müssten noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Auch inwiefern sich die Beteiligten kannten, gelte es noch zu klären.