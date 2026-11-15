Überfall in Mannheim

Mann mit Messer verletzt und ausgeraubt

Drei Männer sollen einen 38-Jährigen auf dem Heimweg überfallen haben - einer stach ihm mit einem Messer ins Bein. Die Täter sind flüchtig.

Die Polizei fahndet nach drei flüchtigen Tätern. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei fahndet nach drei flüchtigen Tätern. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - In der Mannheimer Innenstadt ist ein 38-Jähriger mit einem Messer verletzt und ausgeraubt worden. Drei Männer sollen ihn am frühen Samstagmorgen angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Täter sind flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann war eigenen Angaben zufolge betrunken und auf dem Weg nach Hause, als er mit einem Bekannten auf die drei Männer traf. Einer soll ihn plötzlich von hinten festgehalten und ihm mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben, während ein weiterer ihm den Geldbeutel wegnahm. Der Verletzte suchte zunächst selbst ein Krankenhaus auf und erstattete erst in der folgenden Nacht Anzeige - die Schwere der Tat habe er zunächst nicht richtig eingeschätzt.

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