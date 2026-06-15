Rollstuhlfahrer in Frankfurt ausgeraubt und verletzt
Im Frankfurter Stadtteil Rödelheim wird ein Rollstuhlfahrer mitten am Tag von zwei Männern überfallen. Was die Täter erbeuten und wie sie entkommen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Rollstuhlfahrer ist in Frankfurt von zwei Männern ausgeraubt worden. Bei dem Handgemenge sei der 54-Jährige leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden bislang unbekannten Männer am Samstagmittag dem Rollstuhlfahrer im Stadtteil Rödelheim zunächst den Weg versperrt und Geld gefordert. Aus dem Rucksack des Mannes sollen sie Zigaretten sowie eine Sonnenbrille gestohlen haben und mit ihren Fahrrädern geflüchtet sein. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.