Mannheim: 26-Jähriger attackiert und ausgeraubt
In Mannheim-Neckarau ist ein 26-Jähriger auf dem Weg zur Straßenbahn von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.
Mannheim. Im Stadtteil Neckarau ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Raubüberfall gekommen. Ein 26-Jähriger wurde auf seinem Weg zur Straßenbahnhaltestelle Friedrichstraße von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert.
Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen Morgen in der Angelstraße unterwegs, als ihm zwei Unbekannte entgegenkamen und ihn zum Anhalten aufforderten. Kurz darauf eskalierte die Situation: Einer der Männer packte den 26-Jährigen an der Jacke, während der zweite ihn von hinten festhielt. Der Angreifer schlug dem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen den Kopf und verlangte dabei wiederholt, er solle seine Taschen leeren.
Als die Schläge aufhörten, holte das Opfer sein Bargeld hervor und legte es auf den Boden. Die Täter nahmen das Geld an sich und flüchteten anschließend in Richtung der nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle.
Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (tak)