Mannheim: Raubüberfall in Bahnhofs-Unterführung - 26-Jähriger verletzt
Am Bahnhof Mannheim-Waldhof ist ein 26-Jähriger in der Nacht zu Montag von zwei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden. Die Täter flüchteten, die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Ein 26-jähriger Mann ist in der Nacht von Sonntag auf Montag von Unbekannten überfallen worden. Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat zwischen 0.30 und 1 Uhr.
Im Bereich des Bahnhofs Mannheim-Waldhof wurde der von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen . Der Fußgänger befand sich gerade auf dem Weg die Treppe zur Unterführung hinab, als ihn die Männer unvermittelt attackierten und ihm mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf schlugen. Der 26-Jährige stürzte zu Boden, woraufhin einer der Angreifer seine Geldbörse an sich nahm. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.
Der Mann zog sich mehrere Kopfplatzwunden sowie eine Prellung am Handgelenk zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Wert des Diebesguts liegt nach ersten Erkenntnissen im niedrigen zweistelligen Bereich.