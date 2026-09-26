Schwer verletzt

Mann mit Motorrad unter Leitplanke eingeklemmt

Nach einem Unfall bei Furtwangen musste ein schwer verletzter Motorradfahrer per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Verletzte kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Verletzte kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Furtwangen (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Unfall mit seinem Motorrad unter einer Leitplanke eingeklemmt worden. Dabei wurde der 50-Jährige schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Laut Polizei war der Mann mit dem Motorrad auf der Bundesstraße 500 bei Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin rutschte er von der Fahrbahn und geriet unter die Leitplanke.

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