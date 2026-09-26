Mann mit Motorrad unter Leitplanke eingeklemmt
Nach einem Unfall bei Furtwangen musste ein schwer verletzter Motorradfahrer per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Furtwangen (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Unfall mit seinem Motorrad unter einer Leitplanke eingeklemmt worden. Dabei wurde der 50-Jährige schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.
Laut Polizei war der Mann mit dem Motorrad auf der Bundesstraße 500 bei Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin rutschte er von der Fahrbahn und geriet unter die Leitplanke.