Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke
In einer Linkskurve kommt der Motorradfahrer von der Straße ab und prallt gegen die Leitplanke. Ein Rettungshubschrauber muss ihn abtransportieren.
Tuttlingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Tuttlingen lebensgefährlich verletzt. Der 62-Jährige sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Wieso er von der Fahrbahn abkam, ist derzeit unklar. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.