Mann mit Plüschtier wird geschlagen

Markdorf (dpa/lsw) - Ein 54-Jähriger ist im Bahnhofsbereich in Markdorf (Bodenseekreis) von zwei Männern gegen den Kopf geschlagen und ausgeraubt worden. Am Samstagabend hatten die Männer ihn angesprochen und gefragt, wie teuer das Plüschtier sei, das er dabeihatte, wie die Polizei mitteilte. Als der 54-Jährige das Plüschtier nicht verkaufen wollte, schlugen die Täter ihn zu Boden. Sie nahmen dem Mann seine Umhängetasche ab. Das Plüschtier ließen sie zurück und flüchteten.