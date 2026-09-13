Mann mit Plüschtier wird geschlagen
Ein 54-Jähriger ist mit einem Plüschtier unterwegs, als Fremde ihn ansprechen. Kurze Zeit später liegt er am Boden.
Markdorf (dpa/lsw) - Ein 54-Jähriger ist im Bahnhofsbereich in Markdorf (Bodenseekreis) von zwei Männern gegen den Kopf geschlagen und ausgeraubt worden. Am Samstagabend hatten die Männer ihn angesprochen und gefragt, wie teuer das Plüschtier sei, das er dabeihatte, wie die Polizei mitteilte. Als der 54-Jährige das Plüschtier nicht verkaufen wollte, schlugen die Täter ihn zu Boden. Sie nahmen dem Mann seine Umhängetasche ab. Das Plüschtier ließen sie zurück und flüchteten.
Um was für ein Plüschtier es sich handelte und wieso die Täter den Mann deshalb ansprachen, blieb unklar. Der 54-Jährige erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.