Plüschtier-Schlange löst in Polizeieinsatz aus

Wiesbaden (dpa) - Großer Schreck am Morgen: Eine vermeintliche Würgeschlange hat am Sonntag in Wiesbaden die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Mann hatte am frühen Morgen auf einem Supermarktparkplatz verängstigt den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Eine etwa 150 Zentimeter lange Würgeschlange liege dort auf dem Boden und starre ihn in der Dämmerung mit großen Augen an - so soll es der 25-Jährige erzählt haben.