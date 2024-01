Mann mit Schere attackiert und verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um eine lebensgefährliche Attacke mit einer Schere auf offener Straße hat die Staatsanwaltschaft achteinhalb Jahre Haft für den 28 Jahre alten Angeklagten beantragt. Vor dem Landgericht Frankfurt plädierte die Anklagevertreterin am Freitag auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Nach einem Rempler hatte der Angeklagte seinen Kontrahenten im März vergangenen Jahres mit der Schere angegangen. Die Verteidigung forderte maximal fünf Jahre Haft. Die Schwurgerichtskammer will bereits am Montag (12.00 Uhr) das Urteil verkünden. (AZ 3190 Js 215130/23)